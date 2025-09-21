به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بارش باران تا چهارشنبه در استان مازندران ادامه دارد.

شعبانپور افزود: سامانه بارشی که از بامداد شنبه ۲۹ شهریور در استان مازندران آغاز شد تا دیشب ادامه داشت که در این مدت بیشترین میزان بارندگی از بورخانی سوادکوه شمالی به میزان ۵۳ میلیمتر، بازیارخیل میاندورود ۴۸ میلیمتر، اطاقسرای بابل ۲۷ میلیمتر، کلوده محمودآباد ۲۶ میلیمتر و قراخیل قائم شهر ۲۵ میلیمتر گزارش شد.

وی تصریح کرد: فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، از مناطق ساحلی و جلگه‌ای غرب استان آغاز شد و در ارتفاعات و نیمه شرقی نیز بارش‌ها به‌صورت پراکنده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: فردا دوشنبه ۳۱ شهریور، بر میزان و گستردگی بارش‌ها افزوده می‌شود هرچند شدت بارش در مناطق شرقی استان کمتر از سایر نقاط خواهد بود.

به گفته شعبانپور روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر، بارش‌ها با شدت کمتر و به‌صورت تناوبی ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.

وی تصریح کرد: روز‌های پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مهرماه وضعیت جوی استان پایدار و آسمان استان عمدتا" آفتابی می‌شود و دما افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گفت: دریا امشب و فردا مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.