مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد بر ضرورت برنامهریزی منسجم، اجرای دقیق طرحها و جلب مشارکت مردمی برای مدیریت مصرف آب برای عبور از چالشهای آبی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار در نشست هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع آبی استان گفت: برای عبور از مشکلات فعلی، نیازمند برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاهها و مدیریت علمی در اجرای طرحها هستیم.
وی نقش اطلاعرسانی عمومی و آموزش همگانی را در مدیریت مصرف آب بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم در کنار اجرای طرحهای توسعهای میتواند به شکل قابل توجهی از فشار چالشهای آبی استان بکاهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: هدف اصلی مجموعه آبفا، تضمین خدماترسانی پایدار به مردم استان و بهبود روند اجرای طرحها است.