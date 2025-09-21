افتتاح سوئیتهای اقامتی امامزاده سید اسماعیل روستای زاویه
سوئیتهای اقامتی آستان مقدس امامزاده سید اسماعیل (ع) روستای زاویه شهرستان جلفا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مجموعه اقامتی آستان مقدس امامزاده سید اسماعیل (ع) شامل شش اتاق چهار نفره با زیربنای ۲۲۰ متر مربع است که با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان از محل کمکهای خیرین، مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و حمایتهای مردمی احداث شده است.
این طرح با هدف ارتقای خدمات رفاهی به زائران و ایجاد بستری مناسب برای حضور هرچه بیشتر زائران در منطقه به بهره برداری رسید.