به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای حمید ملانوری شمسی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به اجرای این طرح ابتکاری افزود: در این طرح تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف شده‌اند فرد معتادی را که شناسایی کرده‌اند، به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی تا بهبودی کامل تحت حمایت و پیگیری قرار دهند.

او تصریح کرد: این افراد در کنار ترک اعتیاد نباید رها شوند و باید برای بهبودیافتگان، اقدامات لازم جهت مشاوره، پیگیری جهت بازگشت به محل کار و پیشگیری از اعتیاد دوباره انجام شود.

استاندار همدان همچنین با اشاره به موضوع کشت گیاهان مخدر در این استان گفت: نقاط آلوده در سال گذشته شناسایی و معدوم شده‌اند و امسال نیز این روند با جدیت ادامه دارد.

آقای ملانوری شمسی افزود: کسانی که در حوزه کشت، تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر فعالیت می‌کنند، مرتکب جرمی شده‌اند و حتماً با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.