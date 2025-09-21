پخش زنده
استاندار همدان از اجرای موفق طرح حمایت از بهبود یافتگان مواد مخدر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای حمید ملانوری شمسی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به اجرای این طرح ابتکاری افزود: در این طرح تمامی دستگاههای اجرایی استان مکلف شدهاند فرد معتادی را که شناسایی کردهاند، بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی تا بهبودی کامل تحت حمایت و پیگیری قرار دهند.
او تصریح کرد: این افراد در کنار ترک اعتیاد نباید رها شوند و باید برای بهبودیافتگان، اقدامات لازم جهت مشاوره، پیگیری جهت بازگشت به محل کار و پیشگیری از اعتیاد دوباره انجام شود.
استاندار همدان همچنین با اشاره به موضوع کشت گیاهان مخدر در این استان گفت: نقاط آلوده در سال گذشته شناسایی و معدوم شدهاند و امسال نیز این روند با جدیت ادامه دارد.
آقای ملانوری شمسی افزود: کسانی که در حوزه کشت، تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر فعالیت میکنند، مرتکب جرمی شدهاند و حتماً با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.