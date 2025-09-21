فاز اول بزرگ‌ترین پارک آبی کشور در شیراز تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فاز اول بزرگ‌ترین پارک آبی کشور در شیراز تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز با اشاره به روند ساخت بزرگ‌ترین پارک آبی کشور در شمال بزرگراه حسینی الهاشمی گفت: این طرح در زمینی به مساحت پنج هکتار و با زیربنای ۶۰ هزار متر مربع در حال اجراست و تاکنون بیش از ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح بیش از شش همت برآورد شده است، افزود:با تلاش شبانه‌روزی همکاران شهرداری، شورای اسلامی شهر، سرمایه‌گذار و پیمانکار، امیدواریم فاز نخست این طرح تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

اسدی با اشاره به ویژگی‌های این مجموعه اظهار داشت: پارک آبی شیراز شامل ۲۱ بخش مختلف از جمله پارکینگ با ظرفیت یک‌هزار و ۲۰۰ خودرو، سالن بدنسازی، سالن بازی‌های غیرتوپی، فروشگاه، غار نمک، سینمای چندبعدی و فضا‌های متنوع تفریحی و تجاری است که مجموعه‌ای کامل برای شهروندان و گردشگران خواهد بود.

شهردار شیراز این طرح را از اولویت‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری مشترک شهرداری و بخش خصوصی به نسبت ۶۰ به ۴۰ در حال اجراست.