به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در این بیانیه آمده است که هفته دفاع مقدس یادآور روز‌هایی است که خاک وطن با خون پاک‌ترین فرزندانش آبیاری شد و امسال معانی تازه‌ای یافته است؛ اتصال معنایی و هویتی ۸ سال دفاع مقدس با دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نشان داد که آرمان‌ها، اهداف و درس‌های آن دوران همچنان در نیرو‌های مسلح و مردم غیور ایران جاری است و انقلاب اسلامی به معنای واقعی زنده است.

استان زنجان، به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی و خطه غواصان خط شکن در روز‌های نخست جنگ تحمیلی، با تقدیم شهدای مظلوم خود، همواره پایبند به دفاع از اسلام و انقلاب بوده است.

امروز در چهل و پنجمین سالگرد آن حماسه بزرگ، سپاه انصارالمهدی (عج) بر عهدی که با شهیدان بسته است، استوار مانده و تأکید کرده است که آماده مقابله با هرگونه تهدید نرم و سخت دشمنان است و اجازه تعرض به خاک وطن را نخواهد داد.بیانیه تأکید می‌کند که آرامش و امنیت پایدار جامعه مرهون گفتمان مقاومت و ایستادگی دوران دفاع مقدس است و این مکتب جاودانه همچنان چراغ راه مسئولان در حوزه‌های دفاعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازشناسی حماسه‌ای بزرگ است که با اراده‌ای مستحکم، قدرت پوشالی سلطه‌گران را شکست داد و فرهنگ مقاومت را در منطقه و جهان نهادینه کرد.

سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با گرامیداشت یاد شهیدان و تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره) و فرمانده معظم کل قوا، به ملت ایران اطمینان می‌دهد که پاسداران انقلاب با صلابت، هوشیاری و آمادگی کامل، حافظ امنیت، استقلال و عزت کشور خواهند بود. راه نجات و پیشرفت ایران استمرار فرهنگ دفاع مقدس، تقویت وحدت ملی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است و ملت ایران با ایمان به خداوند، هر قله‌ای را فتح خواهد کرد.