به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرمانده پلیس راه استان زنجان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای زنجان در شهریورماه جاری به بومی‌های این استان اختصاص دارد و نقش مسافران عبوری در این سوانح و جان باختگان ناشی از آن کمتر بوده است.

سرهنگ خلجی افزود: با توجه به روز‌های پایانی شهریور ماه و طبق آمار پلیس راه استان تا کنون ۳۶ نفر از هم استانی‌ها و مسافران عبوری بر اثر سوانح و تصادفات جاده‌ای زنجان جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل و نگران کننده افزایش فوتی‌های تصادفات مربوط به ساکنین و بومیان این استان است، اظهار داشت: به عنوان مثال، طی هفته‌های اخیر تصادف بین دو دستگاه خودروی پراید و ال ۹۰ در سه کیلومتری روستای نصیرآباد زنجان رخ داد که از اهالی همین روستا بودند و متاسفانه در این حادثه پنج سرنشین در دم جان باختند.

خلجی افزود: این در حالی است که تنها بازمانده این حادثه که یک خانم جوان بود، به دلیل بستن کمربندی ایمنی از مرگ نجات یافت.

وی اظهار داشت: مشاهدات و بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از رانندگان وسایط نقلیه بومی پس از طی مسافت در آزادراه ها، با رعایت قوانین رانندگی و به دنبال آن ورود به مسیر‌های فرعی روستایی نکات ایمنی را به فراموشی می‌سپارند و به دلایل مختلفی از قبیل سرعت بالا تصادف کرده و جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده پلیس راه استان زنجان بابیان اینکه رانندگان تصور می‌کنند در مسیر کم تردد و به دور از دید پلیس رعایت موارد ایمنی لزوم و امکان تصادف نیز وجود ندارد، یادآور شد: در صورتی که تصادفاتی منجر به فوت زیادی در این مسیر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم دیگر این است که وقتی راننده و سرنشینان خودرو به مقصد نزدیک می‌شوند کمربند ایمنی خود را باز می‌کنند، گفت: بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان جاده معجزه می‌کند و این موضوع به در حوادث و تلفات جاده‌ای ثابت شده است.

خلجی خاطرنشان کرد: میزان تردد‌های جاده‌ای شهریورماه امسال استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، دو درصد افزایش داشته و آمار تصادفات بومی استان نسبت به غیربومی‌ها نیز بیشتر بوده است.

وی یادآور شد: پیش از این، با اعلام تصادفات و فوتی‌های آن حساسیتی در بین مردم ایجاد می‌شد، اما اکنون این به یک امر عادی تبدیل شده است.