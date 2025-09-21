

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره برق سرخس گفت: طرح نصب تجهیزات روشنایی در محور ورودی شهر با پیگیری نماینده شهرستان و مساعدت مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی از هنگ مرزی تا مزار شهدا انجام شد.

احمد احمدی افزود: تاکنون تیر برق و کابل در چهار هزار و ۳۰۰ متر از ورودی شهر سرخس (از طرف مشهد) نصب شده است و نصب تجهیزات روشنایی در یک کیلومتر باقی مانده پس از نصب آیلند وسط جاده توسط اداره راهداری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: از یک ماه گذشته نصب ۵۰۰ چراغ LED در معابر سطح شهر آغاز شده است که به زودی به پایان خواهد رسید و همه معابر از روشنایی لازم برخوردار خواهند شد.

احمدی گفت: برای به حداقل رساندن افت ولتاژ و قطعی برق در سطح شهرستان نصب و تقویت حداقل ۲۰ ترانس برق جدید در حال انجام است که به صورت متناوب وصل خواهد شد تا در تابستان سال آینده مشکل کمبود ظرفیت‌ شبکه و پایین بودن ولتاژ برق خانگی برای همیشه برطرف شود.

وی افزود: همچنین مشکل ۲۰ روستای منطقه که در تابستان‌ مشکل برق دارند با تخصیص اعتبار و حمایت فرماندار و نماینده شهرستان و با نصب ترانس‌ های جدید و تقویت شبکه رفع خواهد شد.