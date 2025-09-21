مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی: کارگران واحدهای تولیدی استان مازندران خانه دار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: کارگران واحدهای تولیدی استان مازندران خانه دار میشوند.
علی باقری افزود: یک طرح پایلوت برای تأمین مسکن کارگران استان در دستور کار قرار دارد، در این طرح با تشکیل تعاونیهای مسکن کارگری و بهبود فضای کسبوکار با حمایت از قشر کارگر، الگوی عملیاتی در مازندران اجرایی خواهد شد.
وی از آغاز طرح خانهدار کردن کارگران مازندرانی با حمایت واحدهای تولیدی خبر داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: به زودی عملیات ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی برای کارگران در استان با حضور وزیر تعاون آغاز میشود.
باقری گفت: تا کنون ۹ واحد تولیدی برای ساخت مسکن کارگری در استان اعلام آمادگی کردهاند.