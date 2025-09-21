پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان یزد: آموزش و پرورش، دانشآموزان را به سمت خلاقیت، نوآوری و تفکر عمیق هدایت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در جمع معلمان، مربیان و دانشآموزان استان با اشاره به ضرورت انتخاب سبک زندگی صحیح، بر تفاوت نگاه مادیگرای غرب با نگرش معنوی اسلام تأکید کرد.
وی گفت: در منطق غرب، قدرتطلبی و رسیدن به اهداف مادی اصل است و در این مسیر رحم، مروت و عاقبتنگری جایگاهی ندارد؛ در حالی که در مکتب اسلام زندگی معنا، هدف و پیوندی عمیق با خالق دارد و انسان مؤمن همواره به نتیجه و عاقبت کارهای خود میاندیشد.
امام جمعه یزد افزود: زندگی زمانی ارزشمند است که عاقبت آن برای انسان خیر و ماندگار باشد؛ همانگونه که حضرت یوسف (ع) با وجود سختیها، صبر و تلاش فراوان، در نهایت به مقامی والا رسید و عاقبت به خیر شد.
وی با تأکید بر اهمیت تفکر و اندیشهورزی، خطاب به دانشآموزان و معلمان گفت: دشمنان از گذشته تلاش کردهاند ملتها را از فکر کردن بازدارند. امروز باید اتاقهای فکر تشکیل شود و آموزش و پرورش، دانشآموزان را به سمت خلاقیت، نوآوری و تفکر عمیق هدایت کند.
آیت الله ناصری خاطرنشان کرد: علم و اندیشه نور الهی است و با توکل به خداوند و تلاش در مسیر علم و معنویت، جامعه اسلامی میتواند به سعادت دنیا و آخرت دست یابد.
نماینده ولی فقیه ادامه داد: ملت ایران در سایه تبعیت از ولایت فقیه همواره در آزمونهای سخت سرافراز بوده و همچنان این مسیر روشن را ادامه خواهد داد.