به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بنا به اطلاعیه شرکت گاز استان، جهت تعمیرات شبکه گاز رسانی، گاز شهر چرام و روستا‌های القچین، دم دره، سردره، شیخ حسین، بلدان، موگرم، آرند، خنگ فراخ و تنگ مو در شهرستان چرام فردا دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۲ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع می‌شود.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری کنند.