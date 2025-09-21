مسابقات شطرنج رده‌های سنی کشورمان در دو بخش دختران و پسران در شهر‌های مشهد، تبریز، قزوین و قم با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات شطرنج رده‌های سنی کشور ویژه نونهالان و نوجوانان دختر و پسر ۸ تا ۱۸ سال، با همکاری فدراسیون شطرنج و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین و قم به پایان رسید.

این رقابت‌ها با هدف توسعه شطرنج در میان رده‌های پایه و شناسایی استعداد‌های برتر از یکشنبه ۲۳ شهریور به طور همزمان در شهر‌های مشهد، تبریز، قزوین و قم آغاز شد و شنبه ۲۹ شهریور به پایان رسید.

نتایج دور نهم و پایانی رقابت‌ها به شرح زیر است؛

بخش دختران - مشهد؛

رده سنی زیر ۸ سال؛

۱-مهدیس اسدی با ۹ امتیاز

۲-نرگس رخجوان با ۷ امتیاز

۳-السانا فقیه شجاعی با ۷ امتیاز

رده سنی زیر ۱۰ سال؛

۱-اسما حسن پور مقدم با ۸ امتیاز

۲-بیسان بیگی امین با ۷ امتیاز

۳-ساوینا رهپیما با ۶/۵ امتیاز

رده سنی زیر ۱۲ سال؛

۱-سارینا کوثری با ۷/۵ امتیاز

۲- مهتاب حکمت نژاد با ۷ امتیاز

۳-سلما همتیان با ۷ امتیاز

رده سنی زیر ۱۴ سال؛

۱-ثنا شادان پور با ۷/۵ امتیاز

۲-روشا اکبری با ۶/۵ امتیاز

۳-نفس نوری نژاد با ۶/۵ امتیاز

رده سنی زیر ۱۶ سال؛

۱-استاد فیده بانوان مائده یوسفیان با ۷ امتیاز

۲-عسل ابراهیمی با ۷ امتیاز

۳-نیوشا محمدی با ۷ امتیاز

رده سنی زیر ۱۸ سال؛

۱-زهرا پروین با ۷/۵ امتیاز

۲-صبا کارگری با ۷ امتیاز

۳-ساحل معصومی با ۷ امتیاز

بخش پسران - تبریز؛

رده سنی زیر ۸ سال؛

۱-مهدیار جان براری با ۸ امتیاز

۲-امیرحسین نجار آستان قدس با ۷ امتیاز

۳-کیاشا محبوبی با ۷ امتیاز

رده سنی زیر ۱۴ سال؛

۱-باراد احمدی با ۸/۵ امتیاز ۲-فرشاد فرمانبر با ۷/۵ امتیاز ۳-پرهام حبیبی فرد با ۷ امتیاز

بخش پسران - قزوین؛

رده سنی زیر ۱۰ سال؛

۱-رادمان رضاپور با ۷/۵ امتیاز

۲-محمد طا‌ها افروز با ۷/۵ امتیاز

۳-محمدطا‌ها شریفی رضوی با ۷/۵ امتیاز

رده سنی زیر ۱۶ سال؛ ۱-امیررضا کردگار با ۷ امتیاز ۲-ماهان فرجی با ۷ امتیاز ۳-امیرحسین شرفی با ۶/۵ امتیاز

بخش پسران - قم؛

رده سنی زیر ۱۲ سال؛

۱-آیهان رهبر با ۷/۵ امتیاز

۲-سهند اشکوری با ۷ امتیاز

۳-سید آراد موسوی با ۶/۵ امتیاز

رده سنی زیر ۱۸ سال؛

۱-طا‌ها گلشانی با ۷/۵ امتیاز

۲-محمدحسین قنبرعلی فرزاد با ۷/۵ امتیاز

۳-مهدیار ستوده نیا با ۷ امتیاز

نفرات اول تا ششم هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند و در صورت اعزام تیم و تامین اعتبار مالی و مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، قهرمان هر رده سنی به مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا ۲۰۲۵ اعزام می‌شود.