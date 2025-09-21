معرفی برترینهای مسابقات شطرنج ردههای سنی ایران
مسابقات شطرنج ردههای سنی کشورمان در دو بخش دختران و پسران در شهرهای مشهد، تبریز، قزوین و قم با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات شطرنج ردههای سنی کشور ویژه نونهالان و نوجوانان دختر و پسر ۸ تا ۱۸ سال، با همکاری فدراسیون شطرنج و ادارات کل ورزش و جوانان استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین و قم به پایان رسید.
این رقابتها با هدف توسعه شطرنج در میان ردههای پایه و شناسایی استعدادهای برتر از یکشنبه ۲۳ شهریور به طور همزمان در شهرهای مشهد، تبریز، قزوین و قم آغاز شد و شنبه ۲۹ شهریور به پایان رسید.
نتایج دور نهم و پایانی رقابتها به شرح زیر است؛
بخش دختران - مشهد؛
رده سنی زیر ۸ سال؛
۱-مهدیس اسدی با ۹ امتیاز
۲-نرگس رخجوان با ۷ امتیاز
۳-السانا فقیه شجاعی با ۷ امتیاز
رده سنی زیر ۱۰ سال؛
۱-اسما حسن پور مقدم با ۸ امتیاز
۲-بیسان بیگی امین با ۷ امتیاز
۳-ساوینا رهپیما با ۶/۵ امتیاز
رده سنی زیر ۱۲ سال؛
۱-سارینا کوثری با ۷/۵ امتیاز
۲- مهتاب حکمت نژاد با ۷ امتیاز
۳-سلما همتیان با ۷ امتیاز
رده سنی زیر ۱۴ سال؛
۱-ثنا شادان پور با ۷/۵ امتیاز
۲-روشا اکبری با ۶/۵ امتیاز
۳-نفس نوری نژاد با ۶/۵ امتیاز
رده سنی زیر ۱۶ سال؛
۱-استاد فیده بانوان مائده یوسفیان با ۷ امتیاز
۲-عسل ابراهیمی با ۷ امتیاز
۳-نیوشا محمدی با ۷ امتیاز
رده سنی زیر ۱۸ سال؛
۱-زهرا پروین با ۷/۵ امتیاز
۲-صبا کارگری با ۷ امتیاز
۳-ساحل معصومی با ۷ امتیاز
بخش پسران - تبریز؛
رده سنی زیر ۸ سال؛
۱-مهدیار جان براری با ۸ امتیاز
۲-امیرحسین نجار آستان قدس با ۷ امتیاز
۳-کیاشا محبوبی با ۷ امتیاز
رده سنی زیر ۱۴ سال؛
۱-باراد احمدی با ۸/۵ امتیاز
۲-فرشاد فرمانبر با ۷/۵ امتیاز
۳-پرهام حبیبی فرد با ۷ امتیاز
بخش پسران - قزوین؛
رده سنی زیر ۱۰ سال؛
۱-رادمان رضاپور با ۷/۵ امتیاز
۲-محمد طاها افروز با ۷/۵ امتیاز
۳-محمدطاها شریفی رضوی با ۷/۵ امتیاز
رده سنی زیر ۱۶ سال؛
۱-امیررضا کردگار با ۷ امتیاز
۲-ماهان فرجی با ۷ امتیاز
۳-امیرحسین شرفی با ۶/۵ امتیاز
بخش پسران - قم؛
رده سنی زیر ۱۲ سال؛
۱-آیهان رهبر با ۷/۵ امتیاز
۲-سهند اشکوری با ۷ امتیاز
۳-سید آراد موسوی با ۶/۵ امتیاز
رده سنی زیر ۱۸ سال؛
۱-طاها گلشانی با ۷/۵ امتیاز
۲-محمدحسین قنبرعلی فرزاد با ۷/۵ امتیاز
۳-مهدیار ستوده نیا با ۷ امتیاز
نفرات اول تا ششم هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت میشوند و در صورت اعزام تیم و تامین اعتبار مالی و مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، قهرمان هر رده سنی به مسابقات قهرمانی ردههای سنی آسیا ۲۰۲۵ اعزام میشود.