به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فهیمه قمری گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس با انجام پایش شبانه‌روزی در منطقه موفق به جمع آوری تور‌های پهن شده در سدزولای این شهرستان شدند، در این پایش تذکرات وتوصیه‌های زیست محیطی لازم به صیادان محلی که اقدام به ماهیگیری با قلاب می‌کردند نیز داده شد.

قمری افزود: هرگونه عملیات صیادی در منابع آب‌های داخلی کشور تنها با اخذ پروانه رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. وی تأکید کرد که فعالیت‌های صیادی بدون مجوز، غیرقانونی و ممنوع بوده و با متخلفین طبق ضوابط زیست‌محیطی برخورد می‌شود.