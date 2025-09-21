به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رده بندی وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان امشب (۳۰ شهریور) در زاگرب کرواسی برگزار شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم؛ محمدمهدی کشتکار پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب هانجائه چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل سرگئی املین از روسیه با نتیجه ۶ بر ۴ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.