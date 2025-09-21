پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: عفو معیاری باعث میشود تا افرادی که مرتکب بزههای سبک شده و فاقد سابقه کیفری هستند از این رافت اسلامی بهرهمند شده و موجب تادیب و عدم تکرار بزه از سوی این اشخاص شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جلسه بررسی و پیگیری اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستورالعمل عفو معیاری با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان، مدیر کل زندانهای استان و مسئولان قضایی مرتبط در محل زندان ارومیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه عفو معیاری در راستای کاهش اثرات سوء حبس و دادن یک فرصت به زندانیان و خانوادههای آنان صادر شده است، گفت: این عفو باعث میشود تا افرادی که مرتکب بزههای سبک شده و فاقد سابقه کیفری هستند از این رافت اسلامی بهرهمند شده و موجب تادیب و عدم تکرار بزه از سوی این اشخاص شود.
ناصر عتباتی با اشاره به رافت اسلامی و عفو معیاری اخیر گفت: مقام معظم رهبری با نگاه حکیمانه خود به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)، امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت دستور عفو معیاری زندانیان را صادر کردند و بر اساس این دستور دادستانی کل کشور دستورالعملی را برای اعمال این عفوها تنظیم و به استانها ابلاغ کرد.
عتباتی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ مورد از زندانیان استان مشمول عفو معیاری مقام معظم رهبری شدهاند و از این تعداد نیز نزدیک به ۱۰۰ نفر آزاد خواهند شد تاکید کرد که حداکثر طی دو روز مشمولین دستهبندی و عفوها نسبت به آنها اعمال و نتیجه نهایی تا ۳۱ شهریورماه به قوه قضاییه با ارائه توضیحات لازم از وضعیت مرزی بودن با سه کشور و نوع جرایم خاص استان گزارش شود.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستورالعمل عفو معیاری مقام معظم رهبری که از سوی دادستانی کل کشور ابلاغ شده را مطرح و حاضرین درخصوص تسریع در اجرای مفاد این بخشنامه نظرات و دیدگاههای خود را ارائه و مصوباتی در راستای تسریع در بهره مندی تمام زندانیان مشمول این عفو در سراسر استان ارائه شد.