معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد: این استان با هدف تقویت نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان پایلوت اجرای طرح ناظران افتخاری بازار انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هماهنگی اجرای طرح ناظران افتخاری بازار با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در این جلسه، با پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی تهران، استان یزد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد و مقدمات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این خصوص گفت: با اجرای این طرح، ظرفیت مردمی در حوزه نظارت بر بازار فعال می‌شود و می‌توانیم با سرعت و دقت بیشتری تخلفات صنفی را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه جلب مشارکت مردمی در این حوزه به ارتقای اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد، تأکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان موظفند بستر‌های لازم را برای آموزش، ساماندهی و فعالیت ناظران افتخاری بازار فراهم کنند.