پخش زنده
امروز: -
استاندار ایلام گفت: صنعت گردشگری، فرصتی با اشتغالزایی دو برابر سایر صنایع؛ کلید موفقیت در توسعه استان به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست ارتقاء پایگاههای میراث فرهنگی اظهار کرد: ورود روزانه ۲۱ هزار زائر، ایلام را به فرصتی طلایی برای توسعه گردشگری بدل کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم دراین نشست گفت: ایلام برای تکمیل زیرساختهای گردشگری به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
ظرفیتهای خاصی مانند مرز و ویژگی چهار فصل بودن، ایلام را به مقصد گردشگران، تبدیل کرده است.