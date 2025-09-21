به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در نشست ارتقاء پایگاه‌های میراث فرهنگی اظهار کرد: ورود روزانه ۲۱ هزار زائر، ایلام را به فرصتی طلایی برای توسعه گردشگری بدل کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هم دراین نشست گفت: ایلام برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ظرفیت‌های خاصی مانند مرز و ویژگی چهار فصل بودن، ایلام را به مقصد گردشگران، تبدیل کرده است.