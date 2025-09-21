آمادگی کامل آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید/ پویش ایران من برای تقویت حس تعلق به وطن
مدیرکل آموزش و پرورش استان از آمادگی کامل مدارس، معلمان و مدیران برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و ابراز امیدواری کرد سالی متفاوت و موفقیتآمیز را پشت سر بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اصغری، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، با اشاره به برنامههای آموزش و پرورش برای سال تحصیلی پیش رو، بر اجرای پویش ملی ایران من تأکید کرد و گفت: یکی از برنامههای جدی ما، افزایش تعلق خاطر دانشآموزان به سرزمین و پرچم ایران است. ما در تلاشیم با اجرای برنامههای منسجم و حسابشده، حس وطنپرستی را در دانشآموزان تقویت کرده و این مهم را از طریق پویش ایران من در تمامی مدارس به صورت جدی پیگیری کنیم.
اصغری افزود: این امر محقق نمیشود مگر با برنامهریزی دقیق و نهادینهسازی این نگاه در نوجوانان که آیندهسازان کشور هستند. امیدواریم با اجرای این برنامهها، شاهد افزایش روزافزون تعلق خاطر دانشآموزان به وطن و تحقق اتفاقات خوب در کشور باشیم.