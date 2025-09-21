آمادگی کامل آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید/ پویش ایران من برای تقویت حس تعلق به وطن

مدیرکل آموزش و پرورش استان از آمادگی کامل مدارس، معلمان و مدیران برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و ابراز امیدواری کرد سالی متفاوت و موفقیت‌آمیز را پشت سر بگذارند.