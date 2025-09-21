به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پس از ۱۴ سال، عملیات آسفالت معابر مسکن ملی توسط پیمانکار با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمیجان آغاز شد.

همزمان با سراسر کشور، زنگ جشن عاطفه‌ها در مدرسه نسرین عرب شهر ساوه نواخته شد. در این مراسم دانش آموزان به همراه مربیان خود به یاری دانش آموزان کم برخوردار شتافتند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس به همت پایگاه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) و بنیاد علوی شهرستان زرندیه در پویش مشق احسان، ۶۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان به دانش‌آموزان کم برخوردار شهرستان اهدا شد.

به همین مناسبت نمایشگاه توانمندی بانوان در حسینیه محله اسیابک شهر مامونیه برگزار شد. در ۱۲ غرفه این نمایشگاه محصولات و صنایع دستی بانوان در زمینه صنایع بسته بندی، محصولات غذائی، صنایع دستی و فرهنگی به نمایش گذاشته شده است.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی آشتیان، بررسی و ارائه راهکار برای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در بین دانش آموزان و دانشجویان و اجرای طرح مسجد، مدرسه و منزل بررسی و فعال شدن دارالقرآن اداره آموزش و پرورش، تربیت و پرورش قرآنی دانش آموزان در مدارس واقامه نمازجماعت توسط امام جمعه در روز‌های سه شنبه در یکی از مدارس تصویب شد.

در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شازند وروانی فرماندار با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: همه دستگاه‌ها باید در راستای پاسداشت یاد و نام شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده هم‌افزایی و همکاری داشته باشند.

در جلسه ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی درباره برخورد جدی با اتباع و مهاجرین افغانستانی غیر مجاز در شهر‌های دلیجان، نراق و بخش مرکزی تاکید شد.

همچنین خرید و فروش و اجاره املاک به اتباع افغانستانی ممنوع شد.