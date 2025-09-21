به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان امشب (۳۰ شهریور) در زاگرب کرواسی برگزار شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار نهایی راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد حسرت جعفراف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.