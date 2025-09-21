پخش زنده
دومین مرکز سراج شهرستان یزد با حضور مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، مسئولان استانداری و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این مراسم با اشاره به اهداف راهاندازی مراکز سراج گفت: این مراکز با هدف شناسایی آسیبهای اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به سلامت روان و ایجاد حمایتهای بینبخشی برای بهبود شرایط جامعه فعالیت میکنند.
دکتر شریفی افزود: با حمایت فرمانداریها و همکاری سایر نهادهای مرتبط، خدمات مددکاری در این مراکز پررنگتر خواهد شد و انشاءالله به شکل عملی و کاربردی برای افرادی که با اختلالات سلامت روان یا آسیبهای اجتماعی مواجه هستند، خدمات مؤثری ارائه میشود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد هم سلامت روان را از مهمترین مسائل اجتماعی و بهداشتی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر خانوادهها و جامعه به این موضوع تأکید کرد.
علی صالحی با بیان اینکه مراکز سراج میتوانند به عدالت اجتماعی در حوزه سلامت روان و تکمیل چرخه درمان کمک کنند، گفت: این مراکز با ایجاد همافزایی میان دستگاههای مختلف، بستری برای شناسایی و حل مشکلات روانی و اجتماعی فراهم میکنند و گام مهمی برای بهبود شرایط سلامت روان در جامعه به شمار میروند.
وی ادامه داد: متأسفانه سلامت روان به اندازه کافی در کانون توجه خانوادهها قرار نگرفته، در حالی که همانند سلامت جسم، به رسیدگی و درمان جدی نیاز دارد. خوشبختانه استان یزد در دوره اخیر توجه ویژهای به این حوزه داشته و با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی تلاش میکند سطح خدمات و حمایتها را ارتقا دهد.
صالحی اظهار امیدواری کرد با توسعه مراکز سراج در شهرستان یزد و دیگر نقاط استان، در سالهای آینده گامهای مؤثرتری در مسیر ارتقای سلامت روان جامعه برداشته شود.
گفتنی است این دومین مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی (سراج) در شهرستان یزد و سومین مرکز در استان یزد به شمار میآید.