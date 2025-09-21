به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعی از متقاضیان مسکن ملی با تجمع مقابل معاونت استانداری مرکزی خواستار تسهیل در امور واگذاری خانه‌های خود شدند.

آنان در گفت‌و‌گو‌هایی بر خوش قولی مدیران و و اجرای مصوبات قرارگاه مسکن ملی تاکید کردند.

نماینده آنان در این تجمع حدود ۵۰ نفره با بیان اینکه بر اساس مصوبه قرارگاه مسکن ملی خانه‌ها باید تا پایان شهریور واگذار می‌شد، افزود: نه تنها خانه‌ها واگذار نشده بلکه دارای نوواقصی است که می‌تواند طی دو هفته تا دو ماه تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه با وجود اینکه آنان می‌توانستند مبلغ بیش از یک میلیارد تومانی پایانی را پرداخت کنند، اما پیامک دیرهنگام به آنان ارسال شده و می‌توانست زودتر ارسال و زمینه پرداخت مهیا و خانه‌ها واگذار شود.

حسنی سرپرست دفتر فنی استانداری مرکزی هم با حضور در این تجمع با بیان اینکه برخی اعضا آمادگی دارند، اما شماری از آنان مبلغ مورد نظر را واریز نکردند، گفت: خانه تکمیل و آماده تحویل است.

وی افزود: بازدیدی هم چند روز پیش صورت گرفت و همه تلاش‌ها تامین نظر متقاضیان است.

تعدادی از متقاضیان هم به تاخیر در تحویل خانه‌ها در مجموع کوی کوثر گلایه داشتند.

در پایان متقاضیان راضی نشدند و شعار " تشکر تشکر " سردادند.

پروژه طرح نهضت ملی مسکن ۶۰۰ واحدی غدیر اراک در قالب ۱۷ بلوک شش طبقه مسکونی و دو طیقه پارکینگ در زمینی به مساحت کل بیش از ۴۶ هزار مترمربع با بیش از ۸۱ هزار متر مربع زیربنا در حال اجرا است.