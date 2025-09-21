پخش زنده
واکنش مردم مهاباد به تحولات اخیر در موضوع برجام و ادعای اسنپبک، تاکید بر وحدت، خودکفایی و بیاعتمادی به وعدههای غربی بود؛ آنان ایران را کشوری مقتدر میدانند که از تهدیدها نمیهراسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بازتاب تحولات اخیر در موضوع برجام و ادعای اسنپبک، مردم مهاباد را بار دیگر بر آن داشته تا با صدایی رسا، مواضع خود را بیان کنند. شهروندان تاکید دارند که ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده، اما طرف مقابل، بهویژه آمریکا و سه کشور اروپایی، هیچگاه به وعدههایشان عمل نکردهاند.
شهروندان مهاباد معتقدند آمریکا که برجام را پاره کرده و امروز مدعی اجرای آن است، دیگر جایگاهی در این توافق ندارد و تکیه بر چنین دشمنانی خطای بزرگی است. آنان تجربه سالهای گذشته را شاهدی بر غیرقابل اعتماد بودن طرف مقابل و شکست نهایی آنها در برابر مقاومت ایران میدانند.
مردم مهاباد همچنین بر ضرورت اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی تاکید کرده و ایران را کشوری مقتدر معرفی کردند که اجازه نخواهد داد فشارها و تحریمها به اهداف دشمن منجر شود.
شهروندان این منطقه با تاکید بر حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی، یادآور شدند که تنها راه مقابله با فشارهای خارجی، ایستادگی مشترک و تلاش برای ساختن آیندهای روشن و مستقل برای کشور است.