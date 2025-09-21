به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر تولید سیمای صداوسیمای کیش، گفت: همزمان با بازگشایی مدارس برنامه هفت قسمتی سلام مدرس از شبکه کیش پخش می شود.

رضا حاتمی نژاد، گفت: برنامه در سی دقیقه به تهیه کنندگی مهدی غلامی تولید و پخش می شود.

مدیر تولید سیمای کیش با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، گفت: برنامه زنده تلویزیونی دفاع باقی است به مدت هفت شب از ساعت ۲۱ به مدت ۵۰ دقیقه از سیمای کیش پخش می شود.

رضا حاتمی نژاد، گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس ساکن در جزیره کیش از میهمانان برنامه خواهند بود.