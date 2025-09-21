به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه امروز در نشست خبری گفت:همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، ساخت ۱۴ مدرسه جدید توسط خیران آغاز خواهد شد تا کمبود فضای آموزشی جبران و شرایط بهتری برای دانش‌ آموزان فراهم شود.

غلامرضا سلیمانی با اشاره به کمبود ۳۶۵ کلاس درس در مقاطع تحصیلی این شهرستان افزود: تعداد دانش‌ آموزان کلاس اولی در سال جاری حدود ۳۵۰۰ نفر است و جمع کل دانش‌ آموزان در مقاطع مختلف متوسطه اول، متوسطه نظری و هنرستان بیش از ۲۲ هزار نفر است.

سلیمانی همچنین به پیشرفت طرح مدرسه رازی اشاره کرد و گفت: این طرح با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و امید داریم تا پایان سال تکمیل شود.

وی درباره توسعه آموزش هوش مصنوعی در مدارس شهرستان اظهار داشت : کارگروه هوش مصنوعی شکل گرفته است و تاکنون بیش از ۱۰ هزار دانش‌ آموز و معلم مفاهیم پایه هوش مصنوعی را فرا گرفته‌ اند که این فعالیت‌ ها در سطح استان بی‌ نظیر بوده است.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری تربت حیدریه در طرح «سلام مدرسه» اشاره کرد و گفت: این طرح در بهبود وضعیت معابر و آسفالت مسیرهای منتهی به مدارس نقش موثری دارد و زمینه استقبال بهتر دانش‌ آموزان از مدارس را فراهم می‌ کند.

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه همچنین به اجرای طرح ملی «نماد» در مدارس شهرستان اشاره کرد و گفت: «این طرح با هدف پیشگیری و مقابله با آسیب‌ های اجتماعی در مدارس اجرا می‌ شود و از اهمیت بالایی برخوردار است.»

وی افزود: طرح نماد (نمونه مدیریت اجتماعی دانش‌ آموزی) با همکاری ۱۳ نهاد مختلف کشوری و استانی در حال اجرا است و با کمک این نهادها، فرایند توانمندسازی دانش‌ آموزان، شناسایی مشکلات روانی و اجتماعی، و ارائه حمایت‌ های لازم صورت می‌ گیرد.

سلیمانی ادامه داد: تا کنون بیش از ۶ هزار دانش‌ آموز در شهرستان غربالگری شده‌ اند تا آسیب‌ های اجتماعی احتمالی در مراحل اولیه شناسایی و با ارائه مشاوره، آموزش و برنامه‌ های پیشگیرانه از گسترش آن‌ ها جلوگیری شود. این طرح نقش مهمی در افزایش سلامت روانی و اجتماعی دانش‌ آموزان و بهبود محیط مدرسه دارد و به والدین، معلمان و مدیران مدارس کمک می‌کند تا به موقع به مشکلات دانش‌ آموزان رسیدگی کنند.