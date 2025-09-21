رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر اهمیت ایمنی کارگران و ضرورت توسعه پایدار در معادن تأکید کرد و گفت: تجهیز پایگاه‌های ایمنی معادن زغال‌سنگ طبس ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد آقاجانلو به مناسبت سالگرد حادثه معدن زغال‌سنگ طبس، گفت: معدن کاران سرمایه‌های ملی بزرگی هستند که با همت و تلاش خود، چرخ‌های صنعت را به حرکت درمی‌آورند. ایمنی در معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت معدنکاری است و هیچ توسعه‌ای بدون توجه به سلامت و امنیت کارگران پایدار نخواهد بود.

وی افزود: برای ارتقاء ایمنی، علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی، در تلاشیم با بهره‌گیری از مدرسان برجسته کشور روسیه، دوره‌های تخصصی ایمنی را در سطح کشور برگزار کنیم. همچنین طرح آموزش ایمنی با فناوری واقعیت مجازی با همکاری یکی از دانشگاه‌های کشور در دست اقدام است. به دنبال ارتقاء ایمنی و بهره‌وری با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز از جمله هوشمندسازی معادن هستیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: در تعامل و همکاری با وزارت کار در حال بازنگری و یا تدوین استانداردهای ایمنی مرتبط هستیم و همکاری با وزارت بهداشت برای ارتقاء روش‌های ارزیابی خطرات بهداشتی در معادن نیز آغاز شده است.

وی افزود، بر اساس تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساخت و تجهیز 6 پایگاه توسعه ایمنی و امداد و نجات معادن زغال‌سنگ برنامه‌ریزی شده که تاکنون پایگاه طبس افتتاح شده و 3 پایگاه دیگر آماده افتتاح‌اند. سرمایه‌گذاری ایمیدرو در پایگاه طبس به بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بخش خرید تجهیزات ایمنی سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد ریال و امسال ۷۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد شد.

آقاجانلو گفت: بهسازی راه معادن زغال‌سنگ طبس به طول ۵۰ کیلومتر در دست اقدام است که ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری اولیه بر آن انجام شده است و با پیگیری‌های ایمیدرو و به منظور تامین انرژی، نیروگاه حرارتی طبس نیز راه‌اندازی شده است.

۳۱ شهریور یادآور حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ طبس است؛ روزی که جمعی از معدنکاران در راه تلاش برای آبادانی کشور جان خود را از دست دادند. این روز فرصتی است تا بار دیگر بر جایگاه والا و ارزشمند معدنکاران و اهمیت رعایت اصول ایمنی در معادن تأکید کنیم.