در دومین جلسه ستادهماهنگی و پیگیری مناسب سازی معابر کردستان بر لزوم رعایت الزامات مناسب سازی در ساخت و سازها تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون امورعمرانی استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه بافت سنتی و کاهش ساخت و ساز در سالیان اخیر مناسب سازی معابر را دچار چالش کرده است بر ضرورت تسهیل رفت و آمد توانخواهان با ایجاد فضا‌های مناسب تاکید کرد.

حبیبی خواستار مناسب سازی معابر توسط دستگاه‌های متولی شد.

رسولی مدیر کل بهزیستی استان کردستان هم در این جلسه با اشاره به قوانین موجود درحمایت از معلولان گفت پیگیری حقوق معلولان با محوریت مناسب سازی معابر به عنوان یکی از دستورکار‌های جلسه‌ی آینده‌ی شورای برنامه ریزی استان تعیین شود.