پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان در هفته چهارم رقابتهای دسته برتر باشگاه های کشور دومین باخت را تجربه کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان در هفته چهارم رقابتهای فوتبال دسته برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور تبریز بود که در پایان با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را به مهمان خود واگذار کرد.
طلایی پوشان با این شکست با ۲ امتیازی ماندند و به رتبه چهارم جدول رده بندی رقابت ها سقوط کردند.
تراکتور تبریز هم با این پیروزی ۷ امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد.
هفته پنجم این رقابتها پنجشنبه ۳ مهر آغاز خواهد شد.
امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۵+۴۵ و ۱۰+۹۰برای تراکتور و محمد مهدی لطفی در دقیقه ۶۰ برای سپاهان گلزنی کرد.