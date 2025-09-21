به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان در هفته چهارم رقابت‌های فوتبال دسته برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور تبریز بود که در پایان با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را به مهمان خود واگذار کرد.

طلایی پوشان با این شکست با ۲ امتیازی ماندند و به رتبه چهارم جدول رده بندی رقابت ها سقوط کردند.

تراکتور تبریز هم با این پیروزی ۷ امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد.

هفته پنجم این رقابت‌ها پنجشنبه ۳ مهر آغاز خواهد شد.

امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۵+۴۵ و ۱۰+۹۰برای تراکتور و محمد مهدی لطفی در دقیقه ۶۰ برای سپاهان گلزنی کرد.