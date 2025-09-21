\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0631\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06f2\u06f2\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0627\u0628\u06af\u0631\u0641\u062a\u06af\u06cc \u0648 \u0633\u062e\u062a \u0634\u062f\u0646 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0622\u0645\u062f\u200c\u0647\u0627 \u0634\u062f.