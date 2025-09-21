به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان گفت: در هفته دفاع مقدس امسال۶۲۰ عنوان برنامه در استات اجرا خواهد شد.

سرهنگ بهزاد بازوند با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا افزود دیدار با نماینده ولی‌فقیه در لرستان، سرکشی از یکهزار و ۲۰۰ خانواده معظم شهید، برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان معمولان، برگزاری یادواره شهدای اقتدار :،افتتاح ۲۰ کانال آبرسانی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، بهره‌برداری از ۸۰ مورد آبرسانی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان و افتتاح پایگاه مقاومت بسیج از برنامه های هفته دفاع مقدس در استان است.