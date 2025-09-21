به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ویژه برنامه نکوداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس با عنوان شب‌های پرستاره با روایتگری حاج حسین یکتا دوم تا چهارم مهرماه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز و پس از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.



غلامرضا سیفی مسئول فضای مجازی سپاه عاشورا در نشست خبری این ویژه‌ برنامه آن را ظرفیتی بی‌سابقه برای روایت فرهنگ شهادت و جهاد آذربایجان‌شرقی دانست و اظهار داشت:این ظرفیت که برای تبریز و آذربایجان ایجاد شده، با پوشش سه شبکه تلویزیونی ملی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تبریز و آذربایجان مهد شهدا بوده و باید بتوانیم روایت درست و خوبی از این شهدا به تمامی عالم ارائه کنیم.



زینب‌السادات مقدس مسئول موسسه حیات طیبه نیز در این نشست با اشاره به سابقه برگزاری شب‌های پرستاره در دیگر شهرهایی چون تهران، قم، شیراز و اصفهان هدف این برنامه را تقویت وحدت ملی عنوان کرد.



امیر نصیربیگی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نیز با تاکید بر جایگاه الگویی تبریز بیان داشت: امیدواریم با روایت زندگی شهدای شاخص و چهره‌های تاریخی این شهر ابعاد حماسی آن به تصویر کشیده شود.

وی از تدارک شرکت اتوبوسرانی تبریز برای انتقال مردم به محل برگزاری مراسم خبر داد و گفت: برای این منظور اتوبوس‌هایی در ۲۰ نقطه از شهر تبریز در نظر گرفته شده است.

آرش رضازاده دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان‌شرقی نیز این برنامه را فرصتی برای ارائه روایتی ناب از تاریخ استان در چند سطح ارزیابی کرد.



یاسر صابری مدیر اجرایی برنامه نیز آن را محفلی برای بازخوانی سبک زندگی شهدا و هویت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: این برنامه تجربه‌ای ملی و حتی بین‌المللی محسوب می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: امروز جنگ روایت‌ها به فضای مجازی کشیده شده و امیدواریم با درک این واقعیت در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت موثر باشیم.