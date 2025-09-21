رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: سقوط درخت در خیابان تختی رشت خسارت جانی و مالی نداشت .

بر اثر وزش باد و بارش شدید باران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت : شهروندان رشتی حوالی ساعت ۲۱ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تماس گرفتند و خبر سقوط درخت در خیابان تختی و مسدود شدن مسیر را اطلاع دادند.

شهرام مومنی افزود : ۲ آتش نشان با یک دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از ۱۰ دقیقه برشکاری و بازگشایی مسیر انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید گفت : با توجه به تردد خودروها به خودرویی هم آسیب وارد نشد .