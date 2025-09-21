مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش، گفت: با هدف تکریم مسافران و گردشگران، طرح هوشمندسازی پذیرش و احراز هویت مسافران در دست پیگری و اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نصراله زمانی با اشاره به بازدید اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور از زیرساخت های فرودگاه کیش، گفت: در این سفر تاکید شد که خدمات جدید از فرودگاه کیش آغاز شود و در دیگر فرودگاههای کشور نیز اعمال شود.

او با اشاره به تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در هوشمندسازی خدمات فرودگاهی، گفت: طرح ارائه خدمات با هوشمندسازی و با هدف دقت در پذیرش و احراز هویت مسافران به سرعت در دست پیگری و اجراست.

نصراله زمانی گفت: قصد داریم در شش ماهه دوم امسال بیشترین خدمات را در قالب خدمات هوشمند به مسافران ارائه دهیم.

او ساماندهی خودرو‌های شخصی مسافربر در محدوده فرودگاه را از دغدغه‌های اصلی برشضمرد و گفت: این موضوع سال‌هاست مطرح است و اخیراً با دادستان و دستگاه قضایی جلساتی برگزار شده است تا خودرو‌های شخصی ساماندهی شوند.