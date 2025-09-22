معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: توزیع مراکز علمی‌کاربردی در آذربایجان شرقی متناسب با جمعیت نیست و نیازمند توجه ویژه است به‌ویژه در شهرستان‌های بزرگی که دارای برند و صنعت قوی هستند باید مراکز بیشتری تاسیس شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد فتحی در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این دانشگاه برای آماده‌سازی دانشجویان در محیط واقعی کار ایجاد شده است گفت: دانشگاه‌های علمی‌کاربردی با ۲۰ هزار استاد، ۴۷۰ مرکز فعال در جوار صنعت و بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموخته امروز نقش جریان‌ساز در کشور دارد.

وی اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی برخوردار، بسیار بزرگ و همواره جزو اولین‌ها است و سیاست های نظام باید در توسعه این دانشگاه موثر باشد. دانشگاه علمی‌کاربردی با توجه به نیازی که در کشور احساس شد ایجاد شد و تاکنون در برنامه‌های ملی نقش مهمی ایفا کرده است.

وی افزود: فلسفه این دانشگاه، آماده‌سازی دانشجویان برای حضور در محیط واقعی کار است. رسالت ما آموزش، پژوهش (نوآوری و فناوری) و فرهنگ است و نباید تنها به آموزش بسنده شود. این سه مولفه باید توامان در مراکز علمی‌کاربردی مورد توجه قرار گیرند. ارتقای کیفیت آموزشی در دستور کار است و اگر کیفیت به سطح مطلوب برسد، نیازی به تبلیغات نخواهیم داشت، هدف ما نهادینه‌سازی و عملیاتی کردن کیفیت آموزشی در مراکز است.

معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اشاره به ضرورت جهت‌دهی آموزشی و پژوهشی اظهار کرد: آموزش و مهارت‌آموزی باید از طریق هویت و میراث فرهنگی معنا پیدا کند.

وی افزود: انسجام اجتماعی، امید و غرور ملی از مهمترین مولفه‌های عبور از تهدیدات است. باید امید به آینده را در آموزش عالی و در میان دانشجویان زنده نگه داریم.

وی تصریح کرد: دانشگاه علمی‌کاربردی از کمترین بودجه دولتی برخوردار است، تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه از سوی دولت تامین می‌شود و بقیه از طریق مراکز و با مشارکت مردم و بخش خصوصی تامین می‌شود. این دانشگاه باری بر دوش دولت نیست در حال حاضر ۱۴۳ شرکت برند در کشور با دانشگاه علمی‌کاربردی همکاری دارند.

فتحی با بیان اینکه راهبرد دانشگاه، حمایت از مراکز است، چرا که دانشجو محور اصلی مراکز است و بدون دانشجو مرکز معنا ندارد، گفت: تشکیل جلسات تعامل و هم‌اندیشی روسای مراکز باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده در حل مشکلات باشد. همچنین تشکیل شورای تعامل دانشجویی ضروری است، چراکه زنده بودن مرکز به فعال بودن دانشجو وابسته است.

وی گفت: در حوزه مشاوره نیز باید متناسب با سطح‌بندی مراکز اقدام شود. بخشی از آسیب‌های ما، آسیب‌های فکری و روانی دانشجویان است که باید به آنها توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت در این استان بزرگ باید بیش از گذشته توسعه یابد.

معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه مقرر بود ۴۰ درصد آموزش کشور به آموزش مهارتی اختصاص یابد، اما هم‌اکنون تنها ۱۳ درصد محقق شده است. در حالی که در برنامه ششم این رقم ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، اما همچنان از ۱۳ درصد فراتر نرفته‌ایم. این مسئله نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی است.

علی امیری‌راد مدیر کل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه علم در حل مسائل جامعه گفت: علم را باید کاربردی کنیم ناترازی در کشوری که اولین تولیدکننده نفت و گاز است خوشایند نیست. ما نتوانستیم علم را وارد فرهنگ، صنعت، اقتصاد و مسائل اجتماعی کنیم و همچنان در مسیر گذار از سنت به مدرنیته هستیم در حالی که این فرآیند بسیار طولانی شده است.

امیری‌راد با تاکید بر ضرورت افزایش تولید و کاهش مصرف از طریق بهره‌وری تصریح کرد: باید تولیدات را با بهره‌وری افزایش می‌دادیم و مصرف را نیز با بهره‌وری کاهش می‌دادیم.

مدیر کل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: باید مزیت نسبی استان را ارتقا دهیم و استانداری آذربایجان شرقی دست یاری و حمایت به سوی همه خدمتگزاران این نظام دراز می‌کند.

حجت‌الاسلام علیزاده مسئول مرکز راهبری، نظارت و ارزیابی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها در استان آذربایجان شرقی گفت: در استان ما ۱۱ دانشگاه فعال هستند که در پنج رتبه تقسیم‌بندی شده‌اند. اگرچه در شاخص تعداد مقالات علمی، رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه علمی‌کاربردی در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرد، اما اگر به ماموریت و رسالت این دانشگاه نگاه کنیم، جایگاه آن به‌عنوان یک دانشگاه مهارت‌محور و اشتغال‌آفرین، هم‌ردیف دانشگاه ملی مهارت تعریف می‌شود.

اصغر عابدزاده رئیس سابق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جدید، اظهار کرد: ما در سال ۱۴۰۱ این مجموعه را تحویل گرفتیم. تعداد دانشجویان علیرغم حذف پنج مرکز، بیشتر از زمان گذشته بود. همچنین در اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آزاد طی دو سال متوالی موفق شدیم رتبه نخست کشور را کسب کنیم.

الدار صادقی رئیس جدید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر نقش این دانشگاه در تربیت نیرو‌های متخصص اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با حمایت مسئولان وزارتی و استانی و همراهی همکاران دانشگاهی، در مسیر پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه و در راستای منویات مقام معظم رهبری، گام‌های موثری برای چابک‌سازی این دانشگاه برداریم.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید در تربیت نیرو‌های متخصص و کارآمد همواره خود را با نیاز‌های جامعه و روند پیشرفت آن هماهنگ کنند، افزود: دانشجویان این دانشگاه نیرو‌های مهارت‌محور هستند و ادامه این مسیر باید بر پایه مهارت‌افزایی، کیفیت، نوآوری و آینده‌نگری در تربیت دانشجویان شکل گیرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: این دانشگاه با ۱۴ مرکز فعال و پنج مرکز نیمه‌فعال و با حدود ۵ هزار دانشجو، یکی از وسیع‌ترین مراکز علمی‌کاربردی کشور به شمار می‌رود.

گفتنی است در پایان از زحمات اصغر عابدزاده رئیس سابق دانشگاه جمع علمی کاربردی استان تقدیر و الدار صادقی به عنوان رئیس جدید معرفی شد.