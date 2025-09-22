به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۲ هزار بسته لوازم التحریر به ارزش یک میلیارد تومان در مناطق عشایری و محروم شهرستان اهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت آغاز سال تحصیلی و به همت موسسه خیریه شمیم مهر سبحان (خیریه شمس) تهران و با همکاری فرمانداری، اداره امور عشایر، آموزش و پرورش، هلال احمر، اداره ورزش و جوانان و سپاه ناحیه اهر ۲ هزار بسته لوازم التحریر به ارزش یک میلیارد تومان در قالب پویش ملی برای آینده سازان بین دانش آموزان مناطق عشایری و محروم شهرستان اهر توزیع شد که به صورت نمادین طی مراسمی بین دانش آموزان باللی قشلاق و روستا‌های همجوار بیش از ۳۰۰ بسته لوازم التحریر توزیع شد.

محمد نوری زاده مدیر عامل خیریه شمس گفت: در این پویش ملی که از ۸ شهریور آغاز و تا ۱۸ مهر ادامه خواهد داشت تاکنون بیش از ۳۱۲ هزار بسته لوازم التحریر توسط پنج هزار گروه جهادی در مناطق محروم کشور توزیع شده و پیش بینی می‌شود با لطف و عنایت خداوند متعال و حمایت خیرین و مردم نوع دوست ایران عزیزمان به یک میلیون بسته برسد.

گفتنی است محمد نوری‌زاده (اهری) که مدیر عامل این موسسه و گروه جهادی خیریه است طی سال‌های گذشته در مناسبت‌های مختلف از جمله در آستانه مهر و سال نو اقدام به روانه سازی خیل کمک‌های این موسسه در مناطق محروم این منطقه کرده و به اقشار آسیب پذیر امدادرسانی می‌کند.