در آستانه هفته دفاع مقدس مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع امنیت شهید حسین اجاقی با حضور مسئولان استانی و امت شهید پرور در مسجد نظیروندی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام نظری استاد حوزه و دانشگاه در مراسم گرامیداشت شهید اجاقی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت:امسال علاوه بر تجربه هشت سال دفاع مقدس، دفاع مقدس ۱۲ روزه را داشتیم که باید برای بزرگداشت شهدای این مناسبت ها فضای شهری و محلات خود را مزین به نام و تصاویر این شهدا کنیم.

وی با اشاره به فرمایش امام راحل که فرمودند امت زمان ما از امت زمان پیامبر اسلام (ص) برتر هستند گفت: وحدت و انسجام از اولویت‌های جامعه ماست چرا که در دفاع مقدس ۱۲ روزه اتحاد و همدلی ملت را به عینه دیدیم.

حجت الاسلام نظری با تاکید بر اینکه روایت اقتدار این است که به رهبر عزیزمان، شهدا و نیرو‌های مسلح افتخار کنیم تصریح کرد: احترام به پرچم باید در مدارس ما به دانش آموزان آموخته شود تا بدانند شهدای ما در راه اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و دفاع از خاک و ناموس جانشان را تقدیم کردند.