پیام تبریک استاندار ایلام به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران
استاندار ایلام قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ متن پیام تبریک «احمد کرمی» استاندار ایلام در پی قهرمانی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر میباشد:
بسماللهالرحمنالرحیم
قهرمانی پرافتخار کشتیگیران غیور جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، بار دیگر پیام عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.
این پیروزی، حاصل غیرت، توانمندی و پشتکار جوانانی است که با اتکای به ایمان، تلاش بیوقفه و حمایت ملت شریف، بر بام جهان ایستادند و پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز درآوردند.
به نمایندگی از مردم ولایتمدار استان ایلام، این موفقیت بزرگ را به یکایک قهرمانان، کادر فنی، مربیان زحمتکش، خانوادههای گرانقدر آنان و ملت عزیز ایران تبریک عرض مینمایم.
امید است این افتخارآفرینیها همچون همیشه، الهامبخش نسل جوان برای تلاش، خودباوری و فتح قلههای موفقیت در عرصههای گوناگون باشد.
احمد کرمی
استاندار ایلام