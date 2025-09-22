خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ متن پیام تبریک «احمد کرمی» استاندار ایلام در پی قهرمانی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد: به گزارش؛ متن پیام تبریک «احمد کرمی» استاندار ایلام در پی قهرمانی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

قهرمانی پرافتخار کشتی‌گیران غیور جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، بار دیگر پیام عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.

این پیروزی، حاصل غیرت، توانمندی و پشتکار جوانانی است که با اتکای به ایمان، تلاش بی‌وقفه و حمایت ملت شریف، بر بام جهان ایستادند و پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز درآوردند.

به نمایندگی از مردم ولایتمدار استان ایلام، این موفقیت بزرگ را به یکایک قهرمانان، کادر فنی، مربیان زحمتکش، خانواده‌های گرانقدر آنان و ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌نمایم.

امید است این افتخارآفرینی‌ها همچون همیشه، الهام‌بخش نسل جوان برای تلاش، خودباوری و فتح قله‌های موفقیت در عرصه‌های گوناگون باشد.

احمد کرمی

استاندار ایلام