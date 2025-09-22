پخش زنده
در میان تنش در روابط دهلی نو با واشنگتن، نخست وزیر هند از شهروندان این کشور خواست که استفاده از محصولات خارجی را متوقف کرده و از محصولات داخلی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از رویترز، پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی هند وضع کرد، نارندرا مودی خواستار استفاده از سوادشی یا کالاهای ساخت هند شد.
حامیان نخست وزیر هند کارزارهایی را برای تحریم شرکتهای آمریکایی از جمله مکدونالد، پپسی و اپل که در هند بسیار محبوب هستند، آغاز کردهاند.
نخست وزیر در سخنرانی روز یکشنبه خود خطاب به مردم این کشور پیش از اجرای طرح بزرگ کاهش مالیات مصرفکننده در روز دوشنبه گفت: بسیاری از محصولاتی که روزانه استفاده میکنیم ساخت خارج هستند، اما از آنها آگاهی نداریم، ما باید این محصولات را کنار بگذاریم.
وی بدون نام بردن از کشوری افزود: ما باید محصولاتی را که در هند ساخته شدهاند بخریم.
جمعیت ۱. ۴ میلیاردی هند، بازار بزرگی برای کالاهای مصرفی آمریکایی است که اغلب از فروشگاه دیجیتالی آمریکایی آمازون خریداری میشوند. در طول سالها، دسترسی به محصولات آمریکایی به شهرهای کوچکتر نیز گسترش یافته است.
مودی همچنین از مغازهداران خواست تا بر فروش محصولات ساخت هند تمرکز کنند و استدلال کرد که این امر رشد اقتصادی کشور را افزایش میدهد.
در هفتههای اخیر، بسیاری از شرکتهای هندی تبلیغات کالاهای محلی را افزایش دادهاند.
پیشبینی میشود پویش گویال وزیر بازرگانی هند به زودی از واشنگتن بازدید کند و برای دستیابی به توافق در مذاکرات تجاری تلاش کند. این سفر در میان تلاشها برای کاهش روابط متشنج دوجانبه انجام خواهد شد.
۹روابط هند و آمریکا در اوایل خرداد ماه بود که پرتنش شد. اختلافات اولیه دیپلماتیک با اظهارات تند واشنگتن علیه دهلینو و اعمال تعرفههای تنبیهی تشدید شد، اما هند تلاش کرد که از کشیده شدن به رویارویی مستقیم با آمریکا جلوگیری کند و استقلال راهبردی خود را حفظ کند.
نارندرا مودی نخستوزیر هند در واکنش به سیاستهای جدید آمریکا بهطور محتاطانه روابط کشورش را با چین و روسیه تقویت کرده و همزمان همکاریهای خود با متحدان واشنگتن از جمله ژاپن و کشورهای اروپایی ادامه داد تا تعادل دیپلماتیک و راهبردی هند در منطقه حفظ شود.