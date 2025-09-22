به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بارش باران و برف از عصر دیروز در مناطق مختلف استان آغاز شده و همچنان به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم وزش باد، رعد و برق و بارش باران چهره پاییزی به هوای این شهر داده است.

با سرد شدن ناگهانی هوا مردم مناطق مختلف استان به پوشیدن لباسهای گرم و حتی روشن کردن بخاری های خود روی آورده اند.

بر اساس اعلام هواشناسی استان آذربایجان شرقی سامانه بارشی تا اواخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت و شدت فعالیت این سامانه در نواحی شمالی و شرقی استان به ویژه منطقه ارسباران بیشتر است.