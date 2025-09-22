امروز: -
فینال لیگ برتر تنیس مردان

بازی های پایانی و فینال لیگ برتر تنیس مردان باشگاه های کشور، یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در زمین های تنیس باشگاه استقلال برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۰۸:۰۹
برچسب ها: تنیس ، لیگ برتر ، باشگاه استقلال
