در آستانه هفته دفاع مقدس، صدا و سیمای خراسان جنوبی با پخش ویژه برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و تولیدات متنوع فضای مجازی، روایتگر حماسه‌ها و ایثارگری رزمندگان این خطه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: شبکه خاوران از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر با تولید و پخش ویژه‌برنامه‌ها، به ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت خواهد پرداخت.

آینه‌دار افزود: در سیمای خاوران، برنامه فصل عشق به تهیه‌کنندگی امید واحدی‌فر هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ به صورت ویژه به بازخوانی حماسه‌ها و رشادت‌های دوران دفاع مقدس می‌پردازد و همچنین برنامه سنگر و سجاده به تهیه‌کنندگی سعید رضایی با پخش زنده نماز‌های ظهر، مغرب و عشاء از مساجد استان روی آنتن می‌رود.

وی گفت: در رادیو خراسان جنوبی نیز برنامه اعزامی از خراسان با تهیه‌کنندگی فاطمه زهرا روزی به معرفی شهدای استان، روایتگری دفاع مقدس و پوشش ویژه مراسم‌ها اختصاص دارد. برنامه راویان حماسه نیز با بازگویی خاطرات رزمندگان و جانبازان استان در طول هفته پخش خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: علاوه بر این، نمایش‌های کوتاه و بلند، مینی‌فیچر‌ها و دیگر تولیدات نمایشی با موضوع دفاع مقدس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

آینه‌دار با اشاره به فعالیت‌های معاونت فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در این هفته تولید و انتشار محتوای دیجیتال با محوریت هنر انقلاب، جوان مؤمن انقلابی، ایثار و مقاومت دنبال می‌شود و در این راستا ۷ پوستر، ۵ استوری موشن، ۱۱ اینفوگرافی، ۲۹ عکس‌نوشت شهدا و ۷ موشن‌گرافی تولید و منتشر خواهد شد، همچنین برنامه‌های روزشمار دفاع مقدس و بخش‌های تقطیعی از ویژه‌برنامه‌ها در بستر فضای مجازی بازنشر می‌شود.

وی افزود: معاونت خبر صدا و سیما نیز با تولید و پخش گزارش‌های خبری ویژه، پوشش گسترده‌ای از مراسم‌ها، برنامه‌ها و رویداد‌های هفته دفاع مقدس در سراسر استان خواهد داشت.