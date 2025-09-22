فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)استان لرستان گفت:روحیه خداباوری و تبعیت از ولایت فقیه، عزت و استقلال امروز ایران اسلامی را تضمین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان در پیامی چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور ایثار، رشادت و دلاورمردی مردان و زنانی است که با ایمان، اخلاص و ولایتمداری، در برابر دشمن بعثی ایستادند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند.

اینجانب در چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، جانبازان سرافراز، آزادگان عزیز، رزمندگان غیور و پیشکسوتان جهاد و شهادت در دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس و شهدای والامقام اقتدار ایران در دفاع مقدس دوازده روزه بر خود لازم می‌دانم که از مجاهدت‌های آنان که با روحیه خداباوری و تبعیت از ولایت فقیه، عزت و استقلال امروز ایران اسلامی را تضمین کردند، تجلیل نمایم.

دستاوردها و فتوحات رزمندگان اسلام در عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس، ریشه در فرهنگ ایثار، شجاعت و ولایت‌مداری دارد و همین فرهنگ نورانی بود که در دفاع مقدس دوم یعنی جنگ دوازده‌ روزه، پیروزی و سلحشوری رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همدلی و همراهی مردم غیور و باعزت کشور عزیزمان را به ارمغان آورد.

امروز نیز استمرار همان فرهنگ و روحیه جهادی است که جبهه مقاومت اسلامی را در برابر دشمنان اسلام و انقلاب پایدار و سربلند ساخته است.

بی‌تردید راه شهدا چراغ هدایت نسل‌های امروز و فرداست و الگوی رزمندگان و مجاهدان و جوانان این مرزم و بوم در تمامی عرصه‌های دفاعی، علمی،ورزشی و فرهنگی خواهد بود.

نعمت‌الله باقری

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان

۳۰شهریور ۱۴۰۴