مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در پی فعالیت سامانه ناپایدار جوی و کاهش محسوس دما، بارش برف نواحی مختلفی از کوه سبلان از جمله پیست اسکی آلوارس سرعین را سفید پوش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ، از بارش برف در ارتفاعات کوه سبلان خبر داد و اظهار کرد: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی استان اردبیل و کاهش محسوس دما، بارش برف قله سبلان و ارتفاعات این کوه از جمله پیست اسکی آلوارس شهرستان سرعین راه سفید پوش کرد.

وی افزود: در حال حاضر تمامی شهرستان‌های مناطق شمالی و مرکزی استان زیر چتر سامانه بارشی است و غالب مناطق استان درگیر بارش باران است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: بارش‌ها به شکل چشمگیر تا حوالی ظهر امروز مناطق مختلف استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در شبانه روز گذشته شهرستان پارس آباد مغان در شمال استان اردبیل با ۱۴ میلیمتر بارش و شهرستان نیر در نواحی مرکزی این استان با ۲ میلیمتر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین باران را تجربه کرده‌اند.