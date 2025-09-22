به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مجید مجیدی در نشست هماهنگی و رفع موانع احداث نیروگاه های انرژی خورشیدی با بیان اینکه ۳۰ ساختگاه توسط ساتبا به امور اراضی استان معرفی شده، گفت: از این تعداد ۳ ساختگاه تایید و در حال طی فرآیند صدور مجوز و پرداخت حقوق دولتی است.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ ساختگاه دیگر نیز در کارگروه اقدام، تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: دستگاه‌های متولی نسبت به رفع موانع موجود تسریع مراحل اداری هرچه سریعتر اقدام کنند تا شاهد فرصت سوزی نباشیم.

وی، تسریع و رسیدگی به پرونده نیروگاه های انرژی خورشیدی را مهم بر شمرد و بیان کرد: تاکنون حدود ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی توسط بخش خصوصی در حال اجرا است.

مجیدی ادامه داد: شرکت ساتبا درخواست تولید ۹۰ مگاوات انرژی خورشیدی دارد که در حال بررسی و مراحل اداری است.