معرفی۳۰ ساختگاه تولید انرژی خورشیدی توسط ساتبا به امور اراضی لرستان
معاون عمرانی استاندار لرستان از معرفی۳۰ ساختگاه تولید انرژی خورشیدی توسط ساتبا به امور اراضی لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مجید مجیدی در نشست هماهنگی و رفع موانع احداث نیروگاه های انرژی خورشیدی با بیان اینکه ۳۰ ساختگاه توسط ساتبا به امور اراضی استان معرفی شده، گفت: از این تعداد ۳ ساختگاه تایید و در حال طی فرآیند صدور مجوز و پرداخت حقوق دولتی است.
وی با اشاره به اینکه ۱۷ ساختگاه دیگر نیز در کارگروه اقدام، تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: دستگاههای متولی نسبت به رفع موانع موجود تسریع مراحل اداری هرچه سریعتر اقدام کنند تا شاهد فرصت سوزی نباشیم.
وی، تسریع و رسیدگی به پرونده نیروگاه های انرژی خورشیدی را مهم بر شمرد و بیان کرد: تاکنون حدود ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی توسط بخش خصوصی در حال اجرا است.
مجیدی ادامه داد: شرکت ساتبا درخواست تولید ۹۰ مگاوات انرژی خورشیدی دارد که در حال بررسی و مراحل اداری است.