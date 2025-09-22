پخش زنده
امروز: -
سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، در بیانیهای به مناسبت هفته دفاع مقدس، با تجدید پیمان بر آرمانهای امام خمینی (ره) و شهیدان، تأکید کرد: ملت ایران هیچگاه اجازه نخواهد داد عزت و استقلال کشور خدشهدار شود و آماده است تا هر تجاوزی را با پاسخی کوبنده مواجه سازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، با انتشار بیانیهای، این مناسبت را یادآور حماسهای خواند که ملت ایران با خون و ایمان خود در برابر تهاجم دشمن بعثی رقم زد و پرچم مقاومت را برای همیشه برافراشت.
در این بیانیه با اشاره به اینکه دفاع مقدس یک مدرسه زنده و الهامبخش برای ملت ایران و جبهه مقاومت است، آمده است: «امروز و پس از گذشت چهار دهه، رژیم صهیونیستی با جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر چهره پلید خود را نشان داد و با حملات وحشیانه علیه ملت ایران و دیگر ملتهای مظلوم منطقه، ثابت کرد که بر مسیر باطل و جنایت ایستاده است.»
این بیانیه میافزاید: «همانگونه که ملت ایران در دفاع مقدس قهرمانانه در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز فرزندان مقاومت در سراسر منطقه، با الهام از آن مکتب نورانی، نقشههای شوم صهیونیسم و حامیانش را نقش بر آب میکنند.»
سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در ادامه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت، تأکید کرده است: «راه شهیدان زنده است و این ملت هیچگاه اجازه نخواهد داد عزت و استقلال ایران و امت اسلامی خدشهدار شود. ما در پرتو رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همچنان با صلابت ایستادهایم و آمادهایم هر تجاوزی را با پاسخی کوبنده و پشیمانکننده مواجه سازیم.»
در پایان این بیانیه، هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهیدان عنوان شده و تصریح شده است: «امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که مقاومت، تنها راه عزت و بقا در برابر دشمنان اسلام و بشریت است.»