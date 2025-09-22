کارشناسان روابط عمومی و فعالان رسانه‌ای سه استان گلستان، مازندران و سمنان به صورت حضوری و کارشناسان ۲۷ استان دیگر به صورت وبیناری در این کارگاه آموزشی حضور داشتند.

علیرضا سید اسحاقی مدیر کل روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت:

هدف از این کارگاه، انتقال آخرین دستاوردهای پژوهشی با کمک رسانه‌هاست.