باشگاه سپاهان، ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادرفنی این تیم را کم می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام باشگاه سپاهان، در پی نتایج دور از انتظار تیم فوتبال سپاهان در هفتههای اخیر، هیئتمدیره باشگاه پس از دیدار مقابل تراکتور تشکیل جلسه داد و پس از بررسی دقیق شرایط فنی و روانی تیم، تصمیم گرفته شد بهمنظور یادآوری اهمیت نتایج و ارتقای تمرکز، ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی کسر گردد.
هیئتمدیره باشگاه در این اطلاعیه تأکید کرده انتظار مجموعه مدیریت، هواداران و حامیان باشگاه چیزی جز بازگشت سریع به مسیر موفقیت و نمایش عملکردی در شأن نام بزرگ سپاهان نیست. حمایتهای بیدریغ فولاد مبارکه و هواداران پرشور زمانی اثرگذار خواهد بود که با تلاش مضاعف کادر فنی و بازیکنان همراه شود.
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن قدردانی از صبوری و حمایت هواداران، اعلام میدارد تمام ظرفیتهای خود را برای بازگرداندن تیم به جایگاه شایستهاش به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد کادر فنی با برنامهریزی و اصلاح نقاط ضعف، سپاهان را در ادامه مسابقات به مسیر موفقیت بازمیگرداند.
تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان در هفته چهارم رقابتهای فوتبال دسته برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور تبریز بود که در پایان با نتیجه ۲ بر یک نتیجه را به مهمان خود واگذار کرد.