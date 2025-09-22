پخش زنده
با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تقاضا برای سنددار شدن اراضی و املاک استان کرمان حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: سندگریزی بخشی از جامعه، زمینه فرهنگی دارد و ناشی از کماطلاعی به مزایای اسناد رسمی و آسیبهای معاملات غیررسمی و همچنین وجود باورهای اشتباه مبنی بر اخذ مالیات بر مالکیت یا قطع یارانه دارندگان سند مالکیت دارد.
هاشمی افزود: هدف نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی پس از انقضای مهلتهای اعلامشده در قانون است و بنابراین دارندگان قولنامههای عادی باید برای جلوگیری از عواقب سنگین فاقد سند بودن اراضی و املاک، برای هویتبخشی و دریافت سند مالکیت اقدام کنند.
بگفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: آحاد جامعه و حتی اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرایی باید ظرف مهلت دو سال از راهاندازی سامانه ثبت ادعاها، برای بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و دو سال پس از درج در سامانه مهلت دارندبرای پیگیری ادعای خود اقدام لازم از جمله دریافت سند یا طرح دعوای قضایی انجام دهند.
وی با اشاره به ایجاد سامانه ثبت ادعاها در آینده نزدیک، تاکید کرد: مردم برای تعیین تکلیف وضع حقوقی املاک خود منتظر راهاندازی سامانه نمانند و در حال حاضر نیز میتوانند با مراجعه به سایت سامانه قانون تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir برای ثبت نام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.
هاشمی با اشاره به تاثیر لازمالاجرا شدن قانون الزام گفت: در ششماهه نخست پارسال ۱۳ هزار و ۸۴۵ فقره تقاضای سند مالکیت قانون تعیین تکلیف به ادارات ثبت اسناد استان کرمان رسید اما در ششماهه نخست امسال با توجه به لازمالاجرا شدن و تبیین گسترده قانون الزام در نشستهای مختلف و همراهی رسانهها، تقاضای دریافت سند با افزایش ۵۷/۵ درصدی به ۲۱ هزار و ۸۰۴ فقره رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: در حالیکه از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف در سال ۱۳۹۱ تاکنون مجموعا ۱۹۸ هزار ۴۸۳ فقره رای صادر شده، با حضور جهادی قضات دادگستری و روسای ادارات ثبت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۵۰ هزار پرونده رسیدگی و منجر به صدور رای شده است که حکایت از صدور متوسط سالانه ۳۳ هزار رای در مقایسه با متوسط ۱۳ هزار رای در سالهای قبل و فزایش۱۵۶ درصدی دارد.