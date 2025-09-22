ایمان محمد، عکاس و خبرنگار فلسطینی به شبکه‌ مستند می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌ «نردبان» در شبکه‌ مستند با ایمان محمد، یکی از اولین عکاس-خبرنگاران زن اهل غزه مصاحبه کرده است.

این عکاس فلسطینی، در دوره‌های گوناگون ازجمله در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به ثبت جنگ غزه و جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم فلسطین پرداخته است.

او در این مصاحبه درباره‌ شرایط عکاسان خبری در فلسطین و نگاهش به عکاسی صحبت کرده است.

برنامه‌ «نردبان» جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ و شنبه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه‌ مستند سیما پخش می‌شود.