بزرگداشت روز جهانی بامبو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار لاهیجان، با اشاره به قابلیت‌های گسترده بامبو در صنایع دستی و گردشگری، بر ثبت ملی این گیاه به نام روستای لیالستان و نقش آن در ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و توسعه گردشگری منطقه تأکید کردند.

همچنین جمعی از هنرمندان با استفاده از بامبو به بافت صنایع دستی پرداختند و توانمندی‌های بومی منطقه را در معرض دید حاضران قرار دادند.

در زبان فارسی به بامبو، نی خیزران می‌گویند.