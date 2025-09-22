پخش زنده
هفتمین آئین بزرگداشت روز جهانی بامبو در لاهیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی و فرماندار لاهیجان، با اشاره به قابلیتهای گسترده بامبو در صنایع دستی و گردشگری، بر ثبت ملی این گیاه به نام روستای لیالستان و نقش آن در ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و توسعه گردشگری منطقه تأکید کردند.
همچنین جمعی از هنرمندان با استفاده از بامبو به بافت صنایع دستی پرداختند و توانمندیهای بومی منطقه را در معرض دید حاضران قرار دادند.
در زبان فارسی به بامبو، نی خیزران میگویند.